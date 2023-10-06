Африканская сборная захотела провести матч с Россией

«Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году. Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», — сказал Диалло.