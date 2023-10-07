Экс-футболист Булыкин дал совет клубам РПЛ

"В "Локомотиве" много российских футболистов, а это радует. Во многих командах всего по два-три россиянина. Думаю, остальные клубы в этом должны брать с "Локо" пример и доверять своим парням", - сказал Булыкин.

После 10 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Краснодар", имея в активе 24 очка. "Крылья Советов" набрали 21 очко и идут на второй позиции, а "Локомотив" располагается на третьем месте (18). В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом". Встреча состоится 7 октября. Команды выйдут на поле в 12.00 по московскому времени. В прошлом туре "Локомотив" обыграл нижегородский "Пари НН" (1:0).