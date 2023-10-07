«Барселона» следующим летом будет готова продать любого игрока

Каталонская «Барселона» продолжает испытывать большие проблемы с финансовой ситуацией клуба, сообщает Diario Sport.

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В течение двух последних летних трансферных окон каталонцам приходилось продавать игроков или отдавать их в аренду, чтобы регистрировать новичков. Но клуб был нацелен оформить большую продажу, чтобы значительно улучшить ситуацию с финансами. Летом 2022-го это была неудачная попытка с продажей Фрэнки де Йонга, этим летом не удалось продать Ансу Фати.

Как сообщает источник, летом 2024 года спортивный директор «Барселоны» Деку будет готов рассмотреть предложения по практически всем игрокам первой команды. Он согласует это с тренерским штабом, чтобы минимизировать риск потери конкурентоспособности.