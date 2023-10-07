Моуринью заявил, что обязательно поработает в Саудовской Аравии
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил о планах поработать в Саудовской Аравии.
«Я поеду в Саудовскую Аравию, когда у меня будет свободное время. Но я уверен, что будут работать там. Не знаю, когда это случится, но я в этом уверен. Никто не знает, что произойдет в будущем, но я обязательно сделаю это. Я предан своей работе с «Ромой» и хочу отдавать клубу всего себя до последнего дня», — приводит слова Моуринью Reuters.
Моуринью сообщал, что летом отклонил «щедрое» предложение из Саудовской Аравии.
После семи туров «Рома» с восемью очками занимает 13-е место в Серии А. Клуб выиграл два матча в чемпионате Италии.
Издание Corriere dello Sport сообщило, что Моуринью будет уволен, если «Рома» проиграет «Кальяри» в девятом туре Серии А. Матч пройдет 8 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.
В случае отставки Жозе ему на замену придет немецкий наставник Ханс-Диттер Флик, уволенный в сентябре из сборной Германии.