Моуринью заявил, что обязательно поработает в Саудовской Аравии

«Я поеду в Саудовскую Аравию, когда у меня будет свободное время. Но я уверен, что будут работать там. Не знаю, когда это случится, но я в этом уверен. Никто не знает, что произойдет в будущем, но я обязательно сделаю это. Я предан своей работе с «Ромой» и хочу отдавать клубу всего себя до последнего дня», — приводит слова Моуринью Reuters.