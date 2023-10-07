Тренер женской юниорской сборной России прокомментировала решение УЕФА о допуске команд

Женская юниорская сборная России по футболу до 16 лет с оптимизмом восприняла решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске отечественных команд (игроки не старше 17 лет) к соревнованиям. Об этом ТАСС рассказала старший тренер женской сборной России до 16 лет Елена Медведь.

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26 сентября УЕФА допустил до своих соревнований сборные России (не старше 17 лет). Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

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"Для развития игроков важно постоянно находиться в условиях максимальной конкуренции, - сказала Медведь. - Конечно, мы хотим играть с сильнейшими, в том числе с теми, кто сильнее нас. Примерно то же можно сказать и о нас как о тренерах. Поэтому новость о допуске младших сборных восприняли с оптимизмом. Мы хотим играть в футбол и надеемся, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована. А мы узнаем, когда наши команды смогут стартовать в отборочных турнирах".

Чемпионат Европы среди девушек не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. 27 сентября пресс-служба Шведского футбольного союза сообщила, что организаторы турнира не допустят российскую команду до участия в соревнованиях. Отборочные турниры делятся на два этапа. Жеребьевка первого раунда уже состоялась.

Отборочный турнир

Все команды разделены на лиги А и B. В лигу А попали сохранившие позиции в лиге лучшие команды, а также 7 команд из лиги B. Всего в лиге А 28 команд. Они разделены на семь групп. В первую попали команды Испании, Португалии (хозяин), Чехии и Боснии и Герцеговины, во вторую - Польши (хозяин), Ирландии, Норвегии и Исландии, в третью - Франции, Словении, Италии (хозяин) и Шотландии, в четвертую - Германии (хозяин), Румынии, Австрии и Украины, в пятую - Швейцарии, Нидерландов, Финляндии, Болгарии (хозяин), в шестую - Англии, Бельгии, Венгрии (хозяин) и Северной Ирландии, в седьмую - Швеции, Дании, Белоруссии и Греции (встречи пройдут в Албании). Во второй этап выйдут все команды, которые займут места не ниже третьего, расположившиеся на четвертых позициях команды вылетят в лигу B.

В лиге B находятся 22 команды, они разделены на шесть групп. Потенциально сборная России может попасть в одну из групп лиги B. В первую группу вошли команды Косова (хозяин), Северной Македонии, Грузии и Армении, во вторую - Сербии (хозяин), Израиля, Андорры и Латвии, в третью - Хорватии (хозяин), Люксембурга, Азербайджана и Мальты, в четвертую - Уэльса, Фарерских островов, Казахстана и Албании (хозяин), в пятую - Словакии, Черногории и Литвы (хозяин), в шестую - Эстонии, Турции (хозяин) и Молдавии. По итогам квалификационного турнира во второй раунд выйдут победители и занявшие вторые места в группах лиги B, которые присоединятся к командам лиги А. Победители групп смогут проходить квалификационный турнир на следующий турнир в лиге А.