Стали известны составы «Сочи» и «Зенита» на матч РПЛ

Стали известны составы «Сочи» и петербургского «Зенита» на матч 11 го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 по московскому времени.

В следующем туре РПЛ сине-бело-голубые на своем поле сыграют с самарскими «Крыльями Советов», а южане в гостях встретятся с екатеринбургским «Уралом». Оба матча пройдут 22 октября.