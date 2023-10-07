Дзюба поддержал футболиста после двух незабитых пенальти

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба поддержал полузащитника екатеринбургского «Урала» Илью Ишкова, который не реализовал два пенальти в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео доступно в Telegram-канале «железнодорожников».

После матча 18-летний Ишков сидел на скамейке запасных и плакал. В этом момент к нему подошел Дзюба и похлопал его по плечу. К футболисту присоединились одноклубники Ишкова и главный тренер команды Виктор Гончаренко.

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе Central Stadium и завершилась со счетом 2:2. Ишков появился на поле во втором тайме. Он дважды не забил пенальти в ворота «Локомотива». На 91-й минуте хавбек был заменен.