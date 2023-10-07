Российский футболист израильского клуба ответил, планирует ли он уезжать из страны

«Всю информацию о происходящем вы можете узнавать из новостей. У нас все хорошо. У моей семьи все в порядке. У нас сегодня матч? О каком матче может идти речь, если в стране творится такое? Все игры были отменены. Планирую ли я уезжать? Очень много вопросов, на которые я не буду отвечать», — сказал Морозов.