«Реал Сосьедад» обвинил судей в своем поражении в матче с «Атлетико»

В «Реале Сосьедад» считают, что команда проиграла мадридскому «Атлетико» в минувшем матче Ла Лиги (1:2) из-за несправедливого судейства в их сторону. Об этом информирует официальный сайт «Реала Сосьедад».

На своём официальном сайте бело-голубые опубликовали заявление, в котором подчёркивается, что в ворота «матрасников» не был назначен легитимный пенальти. В то же время Хосе Мунуэра Монтеро, выступавший в качестве главного арбитра встречи, на последних минутах назначил пенальти в ворота «Реала Сосьедад»