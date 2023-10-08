Все игроки сборной Камеруна приедут на матч против России
В пресс-службе сборной Камеруна высказались в преддверии матча со сборной России.
«Когда сборная Камеруна прибудет в Россию? Об этом вам станет известно завтра.
Были ли клубы, которые протестовали против поездки их игроков в Россию? Все игроки из состава поедут в Россию», – приводит слова пресс-службы Камеруна «Спорт-Экспресс».
Всего сборная России проведет в октябре два матча. Игра с Камеруном станет домашней. В последний раз в родных стенах россияне принимали сборную Ирана. Тогда игра проходила в Санкт-Петербурге.
Второй матч сборная России сыграет против Кении. Эта игра пройдет в Турции на территории отеля. Список игроков на эти матчи главный тренер сборной России Валерий Карпин уже объявил.