Все игроки сборной Камеруна приедут на матч против России

В пресс-службе сборной Камеруна высказались в преддверии матча со сборной России.

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«Когда сборная Камеруна прибудет в Россию? Об этом вам станет известно завтра.

Были ли клубы, которые протестовали против поездки их игроков в Россию? Все игроки из состава поедут в Россию», – приводит слова пресс-службы Камеруна «Спорт-Экспресс».

Всего сборная России проведет в октябре два матча. Игра с Камеруном станет домашней. В последний раз в родных стенах россияне принимали сборную Ирана. Тогда игра проходила в Санкт-Петербурге.