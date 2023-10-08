Комментатор Орлов: тренеру "Спартака" Абаскалю нужно дать доработать до зимы

"Не поддерживаю разговоры о том, что Абаскаля надо уволить в случае поражения. Это какие-то пожарные пересуды... Такое давление сейчас оказывается на испанца. Не знаю... Считаю, что надо дать Абаскалю время — доработать до зимы. Так будет логичнее. А после первой части сезона уже принимать решения", - заявил Орлов.