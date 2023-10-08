Зинедин Зидан посетил матч «Реала» с «Осасуной»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил матч мадридского клуба с «Осасуной» в рамках девятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась разгромной победой «Реала» со счётом 4:0.

Напомним, Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Вместе со «сливочными» француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.