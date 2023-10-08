"Интер Майами" с Месси проиграл "Цинциннати" в МЛС

"Цинциннати" одержал победу над "Интер Майами" в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча, которая состоялась на стадионе "Интер Майами", завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит на 78-й минуте игры, его автором стал Альваро Барреаль.

В заявку на матч попал аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси, который пропустил четыре игры клуба из-за повреждения. Он начал матч в запасе и вышел на 55-й минуте поединка, однако не сумел отличиться результативными действиями.

"Цинциннати" возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 68 очков. "Интер Майами" идет на предпоследнем, 14-м месте, с 33 баллами. Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.