Черчесов рассказал о своей жизни

Экс-тренер сборной России Черчесов: живу нормальной жизнью
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который летом 2023 года был уволен из венгерского "Ференцвароша", ответил на вопрос о продолжении профессиональной деятельности, отметив, что на протяжении семи лет не был в нормальном отпуске. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Живу нормальной жизнью. Но час назад был звонок из одной страны, вчера из другой. Мы в футбольном мире — звонок и интерес не означают, что нужно куда-то впрягаться. Это же относится и к футболистам. Все нужно взвесить перед тем, как сделать следующий шаг", - заявил Черчесов.
Специалист тренировал российскую национальную команду с 2016 по 2021 год. На домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Черчесова смогла дойти до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию. Также Черчесов тренировал польскую "Легию", российские "Динамо", "Амкар", "Терек" (сейчас "Ахмат"), "Жемчужину" из Сочи и "Спартак".