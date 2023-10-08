Агент Роши: для меня гордость, что Виллиан представляет такой большой клуб, как ЦСКА

Маркос Тито, агент бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал, что не говорил о том, что 28-летний футболист рад покинуть московский клуб зимой.

«В интервью изданию Sport24 заявил, что Виллиан Роша будет рад покинуть ЦСКА зимой? Я лишь сказал, что Виллиан Роша счастлив в ЦСКА и сосредоточен на предстоящем матче. Не понимаю, зачем коллеги стали додумывать.

Я всегда уважительно говорил про ЦСКА. Для меня гордость, что Виллиан Роша представляет такой большой клуб», — приводит слова Тито Metaratings.