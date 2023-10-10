Игрок ЦСКА ответил на вопрос об уходе из клуба по примеру Медины

«Я счастлив в ЦСКА, и как только пришел сюда, я заявил, что хотел бы оставить след в истории клуба. Хочу стать чемпионом России в составе ЦСКА. Сколько времени мне будет дано пробыть в команде, столько бы я хотел провести», — заявил Роша.