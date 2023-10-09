Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может стать игроком одного из клубов из Саудовской Аравии, сообщает Sport.es.

По информации источника, какой-то из клубов местного чемпионата хочет арендовать игрока на шесть месяцев.

Ранее стало известно, что «Интер Майами» не попадет в плей-офф МЛС. Из-за этого аргентинец не будет участвовать в официальных соревнованиях до февраля.