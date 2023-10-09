Игрока «Динамо» назвали "инородным телом"

«Это нормальная история, когда тренер приходит в команду, а футболисты выражают недовольство игровым временем, тренировочным процессом. Дружище, ты получаешь зарплату в клубе! Клуб решает, что делать и кто играет.



Макаров слабее Карраскаля? Нет. Карраскаль вообще инородное тело в данный момент в команде. Макарова продать можно. Только за какие деньги? Никто за него даже половины не заплатит того, что «Динамо» заплатило», — сказал Орещук.