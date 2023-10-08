«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и догнал по очкам «Тоттенхэм»

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Встреча завершилась победой хозяев — 1:0.

Единственный гол был забит на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, догнав по очкам лидирующий в чемпионате Англии «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» занимает третье место. Команда набрала 18 очков после восьми матчей.