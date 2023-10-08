«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью

В матче 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 2:2 в пользу армейцев.

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На 31-й минуте Обляков по центру разогнал атаку ЦСКА и сделал своевременный пас к линии штрафной, откуда набежавший Гаич в касание с правой пробил в дальнюю девятку! Максименко, далековато вышедший из ворот, не дотянулся в прыжке до мяча.

На 39-й минуте в позиционной атаке Промес качнул Облякова и от угла штрафной исполнил роскошный обводящий удар в дальнюю девятку! Прыжок Акинфеев лишь украсил это взятие ворот

На 60-й минуте Мартинс не смог прервать атаку гостей, Обляков вырезал передачу на левый угол штрафной, а Гаич чуть ушёл в центр и через рикошет отправил мяч под ближнюю штангу.

На 90+7-й минуте Роша не смог выбить мяч далеко от ворот, а далее Классен от линии штрафной выполнил мягкую подачу на дальнюю штангу, откуда Медина головой пробил в угол ворот.