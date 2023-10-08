Кокорин забил первый гол в чемпионате Кипра после возвращения в "Арис"

Российский нападающий Александр Кокорин забил гол в матче седьмого тура чемпионата Кипра по футболу с "Анортосисом".

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Кокорин отличился на 67-й минуте. После его гола счет стал 3:2 в пользу "Ариса".

5 сентября Кокорин вернулся в "Арис" из итальянской "Фиорентины", заключив арендное соглашение. Россиянин в текущем сезоне проводит за "Арис" четвертый матч в чемпионате Кипра. Два раза Кокорин появлялся на поле в матчах Лиги Европы и отметился голом с пенальти в ворота чешской "Спарты" (2:3).