Медина – о голе в ворота ЦСКА: Это важно для меня, это событие
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.
Медина сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время.
«Спартак» был лучше. Мы не забили несколько моментов, но это дерби, хорошая игра. Важно ли мне забить в ворота ЦСКА? Это важно для меня, это событие. Но главное — игра всей команды, нам нужно идти дальше, — приводит слова Медины «Матч ТВ».
Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. До этого парагваец полтора сезона провел в составе «армейцев» и помог им выиграть Кубок России.
В 12 матчах этого сезона Медина забил два гола и сделал две голевые передачи.
После 11 туров «Спартак» с 17 очками идет на пятом месте в РПЛ.