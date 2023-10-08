Медина – о голе в ворота ЦСКА: "Это важно для меня, это событие"

«Спартак» был лучше. Мы не забили несколько моментов, но это дерби, хорошая игра. Важно ли мне забить в ворота ЦСКА? Это важно для меня, это событие. Но главное — игра всей команды, нам нужно идти дальше, — приводит слова Медины «Матч ТВ».