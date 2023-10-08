Леонид Федун: дерби — огонь! Ничья — положительный результат для «Спартака»

«Настоящее дерби! Качество игры не лучшее, потому что обе команды сейчас не в лучшем состоянии. Но в целом дерби — огонь! Три сумасшедших и даже шальных гола — тот же Гаич никогда в жизни больше так не забьёт, плюс шикарный гол Промеса. Хорошо, что «Спартаку» удалось вырвать ничью в концовке.



Для «Спартака» ничья в дерби — положительный результат. Конечно, положительный, когда спасаешь ничью на 97-й минуте. Так было бы три поражения подряд. Качество игры было на троечку с минусом. Но результат есть результат — взяли очко, прервали негативную серию. Ребята бились, молодцы», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.