Медина: я не говорил, что никогда не перейду в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина заявил, что никогда не говорил о невозможности своего перехода в стан красно-белых. При этом на самом деле летом 2022 года Медина заявлял: «Никогда не перейду в «Спартак»! ЦСКА — самый топовый клуб России».

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«Год назад я говорил, что никогда не перейду в «Спартак»? Не помню этого… Я не говорил, что никогда не перейду в «Спартак», — приводит слова Хесуса Медины «РБ Спорт».

Напомним, Хесус Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Ранее 25-летний парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити». В стане армейцев игрок не закрепился, после чего ушёл в «Спартак».