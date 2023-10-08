Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Испании

Форвард отличился на первой компенсированной к первому тайму минуте в гостевом матче девятого тура национального первенства против "Гранады". Футболист забил гол в возрасте 16 лет и 87 дней. Прежнее достижение принадлежало Фабрису Олинге, который в августе 2012 года в составе "Малаги" поразил ворота "Сельты" (1:0) в возрасте 16 лет и 98 дней.

Ранее Ямаль стал автором самого молодого гола в истории сборной Испании. В сентябре игрок сумел забить в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года против команды Грузии (7:1). На момент игры ему было 16 лет и 57 дней, Ямаль превзошел достижение Ансу Фати, который в сентябре 2020 года забил в возрасте 17 лет и 311 дней команде Украины в матче второго тура группового этапа Лиги наций (4:0).