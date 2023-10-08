Гол Хакими помог «ПСЖ» победить «Ренн» в Лиге 1

Футболисты «ПСЖ» в гостях одержали победу над «Ренном» в матче восьмого тура чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Витинья (32 я минута), Ашраф Хакими (36) и Рандаль Коло Муани. У «Ренна» отличился Амин Гури (56).

Парижане набрали 15 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице, «Ренн» с 11 баллами идет на восьмой строчке.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 2023-24. ТУР 08

«Ренн» (Ренн) — «ПСЖ» (Париж) — 1:3 (0:2)

Голы: Гуири, 56. — Феррейра, 32. Хакими, 36. Коло-Муани, 58.

«Брест» (Брест) — «Тулуза» (Тулуза) — 1:1 (0:1)

Голы: Сатриано, 90. — Магри, 27.

«Лион» (Лион) — «Лорьян» (Лорьян) — 3:3 (3:1)

Голы: Нуама, 21. Лаказетт, 22, 40 (с пенальти). — Крупи, 16, 54. Йонгва, 79.

«Ланс» (Ланс) — «Лилль» (Лилль) — 1:1 (0:1)