Моуринью ответил критикам и назвал их Анти-Моуринхизмами
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил критикам, которые хотят, чтобы он покинул клуб Серии А после тяжелого начала нового сезона, а также назвал их Анти-Моуринхизмами.
«Существует и Анти-Моуринхизм. Особенно в Риме можно найти обе стороны.
За Анти-Моуринхизмом стоят люди, которые радуются, когда «Рома» не побеждает и когда «Рома» не добивается успеха в Европе. Они развлекаются по радио, и это нормально. Я говорю это потому, что встречаю людей на улице, в любом месте. Это часть мира, которые идентифицируют себя с моим образом жизни. Однако для меня самая важная игра всегда следующая, прошлое — это история», — приводит слова Моуринью Goal.
«Рома» плохо начала сезон в итальянской лиге, и наставник команды был на гране увольнения. Однако после побед в матчах с «Фрозиноне» (2:0) и «Кальяри» (4:1) римляне поднялись в таблице на 10-е место и Моуринью до сих пор у руля клуба.