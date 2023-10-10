Моуринью ответил критикам и назвал их Анти-Моуринхизмами

«Существует и Анти-Моуринхизм. Особенно в Риме можно найти обе стороны.



За Анти-Моуринхизмом стоят люди, которые радуются, когда «Рома» не побеждает и когда «Рома» не добивается успеха в Европе. Они развлекаются по радио, и это нормально. Я говорю это потому, что встречаю людей на улице, в любом месте. Это часть мира, которые идентифицируют себя с моим образом жизни. Однако для меня самая важная игра всегда следующая, прошлое — это история», — приводит слова Моуринью Goal.