Федун об Абаскале: пока команда не поплыла, тренера менять нельзя

«Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Мое мнение, как болельщика, в том, что пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла — бьется и старается. Тем более «Спартак» наряду с «Зенитом» самая укомплектованная команда. Необходимо разобраться: команда мало игроков — плохо, много — еще хуже. Есть небольшой хаос с выбором игроков на поле», — сказал Федун.