Экс-гендиректор «Спартака» объяснил, почему Абаскаль делает «непонятное» с командой

«Откровенно говоря, Абаскаль разочаровывает — делает что то непонятное с командой. Сейчас народ говорит, что, может быть, он умышленно это делает, чтобы его поперли. По моему мнению, это происходит из за его молодости и неопытности. Его амбиции явно выше того, что сейчас происходит. Он хочет доказать, что самый лучший здесь и сейчас, а это получается далеко не всегда», — сказал Заварзин.