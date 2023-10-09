Аршавин рассказал, кто спас Абаскаля от увольнения

«Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля. Сейчас есть две недели, потом они играют с «ПАРИ НН» и «Факелом». Выигрывай обе игры и все будет нормально.



На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля», — сказал Аршавин.