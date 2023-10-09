Сулейманов: Дзюба — настоящий мужик, он уже вошел в историю российского футбола

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил «Матч ТВ», что уважает Артема Дзюбу, но не боится конкуренции с ним.

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В субботу «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11 го тура МИР РПЛ со счетом 2:2. У гостей второй мяч в компенсированное ко второму тайму время забил вышедший на замену на 81 й минуте Сулейманов. Дзюба забил на пятой минуте.

— «Локомотив» в концовке с «Уралом» перестроился на игру в два нападающих, но главная схема Галактионова — «4–2–3–1». В такой схеме ты можешь сыграть на краю? Или готов только к роли центрального?

— Я даже у Михаила Михайловича на краю играл в «молодежке». Но у нас есть кому играть на флангах, меня взяли именно на подмену Артему Дзюбе.

— Как вы с ним общаетесь, учитывая, что ты — его прямой конкурент? Давит на тебя?