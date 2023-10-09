Сулейманов: «Дзюба — настоящий мужик, он уже вошел в историю российского футбола»
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил «Матч ТВ», что уважает Артема Дзюбу, но не боится конкуренции с ним.
В субботу «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11 го тура МИР РПЛ со счетом 2:2. У гостей второй мяч в компенсированное ко второму тайму время забил вышедший на замену на 81 й минуте Сулейманов. Дзюба забил на пятой минуте.
— «Локомотив» в концовке с «Уралом» перестроился на игру в два нападающих, но главная схема Галактионова — «4–2–3–1». В такой схеме ты можешь сыграть на краю? Или готов только к роли центрального?
— Я даже у Михаила Михайловича на краю играл в «молодежке». Но у нас есть кому играть на флангах, меня взяли именно на подмену Артему Дзюбе.
— Как вы с ним общаетесь, учитывая, что ты — его прямой конкурент? Давит на тебя?
— Подкалывает, не без этого, но и я его тоже. Артем вообще молодец, хороший мужик, у него нет такого, что, мол, я пришел на его место, и он старается меня задеть или еще что то. Ну и я не пытаюсь его как то «подковырять», ждать его ошибки. У нас с ним очень хорошие отношения. Дзюба уже вошел в историю российского футбола, он настоящий, уважаемый всеми мужик, а я пока вошел разве что в историю футбола Нижнего Новгорода. Так что я знал, куда иду, никаких проблем нет, — сказал Сулейманов корреспонденту «Матч ТВ».