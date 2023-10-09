Тренер «Зенита» высказался о трех поражениях команды в сезоне

«Да, понятно, что если мы после 10-го тура говорим о трех поражениях и знаем опыт выступления в предыдущих сезонах, то понимаем, что это недопустимые вещи для нас. Поэтому я думаю, что мы все понимаем — насколько затруднена ситуация в турнирной таблице, насколько важно сейчас не давать возможности соперникам отбирать у нас очки», — сказал Тимощук.