Экс‑игрок ЦСКА оценил вероятность продажи Роши

Вероятность продажи бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши можно оценивать как высокую, если за игрока будет предложена хорошая цена, заявил бывший футболист клуба Дмитрий Кузнецов.

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Ранее агент Роши Маркос Тито в комментарии для Sport24 заявил, что защитник будет рад возможному уходу из столичного клуба в зимнее трансферное окно.

— По опыту прошедших месяцев я вижу, что когда дали хорошую цену за Медину, он ушел в «Спартак», дали за Карраскаля хорошую цену, он ушел в «Динамо». Вот и все. Думаю, что если будет адекватная цена за Рошу, он уйдет, конечно, — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

— Продавая таких игроков, наверное, сложно рассчитывать на хороший результат.

— Это вопрос к тем, кто хочет хороший результат. Если они этим занимаются, должны озвучить свою позицию, чтобы люди знали, почему идут эти продажи. Почему это происходит? Думаю, что болельщикам очень интересно будет узнать это.

— Можно ли сказать, что Роша сейчас стал ключевым игроком ЦСКА?

— Дивеева нет. Он часто травмируется. Бразильский защитник — не центральный, крайний, но без него тоже проблемы возникают. Кто остальные? Молодые Агапов, Рядно. Им еще набираться и набираться опыта.

— Не обидно звучит, что Роша будет рад покинуть ЦСКА? Получается, что он воспринимает клуб как перевалочный пункт.

— Я не понял, почему. Значит, что то случилось, если он так говорит.

— Не он так говорит, а его представитель.

— Значит, не надо передергивать эти слова, а надо спросить у Роши, рад ли он покинуть ЦСКА. Думаю, что он не рад будет покинуть.