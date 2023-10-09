Экс‑игрок ЦСКА оценил вероятность продажи Роши

Экс‑игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил вероятность продажи Роши
Вероятность продажи бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши можно оценивать как высокую, если за игрока будет предложена хорошая цена, заявил бывший футболист клуба Дмитрий Кузнецов.
Ранее агент Роши Маркос Тито в комментарии для Sport24 заявил, что защитник будет рад возможному уходу из столичного клуба в зимнее трансферное окно.
— По опыту прошедших месяцев я вижу, что когда дали хорошую цену за Медину, он ушел в «Спартак», дали за Карраскаля хорошую цену, он ушел в «Динамо». Вот и все. Думаю, что если будет адекватная цена за Рошу, он уйдет, конечно, — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».
— Продавая таких игроков, наверное, сложно рассчитывать на хороший результат.
— Это вопрос к тем, кто хочет хороший результат. Если они этим занимаются, должны озвучить свою позицию, чтобы люди знали, почему идут эти продажи. Почему это происходит? Думаю, что болельщикам очень интересно будет узнать это.
— Можно ли сказать, что Роша сейчас стал ключевым игроком ЦСКА?
— Дивеева нет. Он часто травмируется. Бразильский защитник — не центральный, крайний, но без него тоже проблемы возникают. Кто остальные? Молодые Агапов, Рядно. Им еще набираться и набираться опыта.
— Не обидно звучит, что Роша будет рад покинуть ЦСКА? Получается, что он воспринимает клуб как перевалочный пункт.
— Я не понял, почему. Значит, что то случилось, если он так говорит.
— Не он так говорит, а его представитель.
— Значит, не надо передергивать эти слова, а надо спросить у Роши, рад ли он покинуть ЦСКА. Думаю, что он не рад будет покинуть.
ЦСКА после 11 туров МИР РПЛ занимает седьмое место в таблице чемпионата, набрав 17 очков. Для столичного клуба турнир возобновится 21 октября гостевым матчем с казанским «Рубином».