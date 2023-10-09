Италия и Турция примут чемпионат Европы 2032 года

Чемпионат Европы 2032 года пройдёт в Италии и Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

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По информации источника, итало-турецкая заявка осталась единственной после того, как Россия, претендовавшая на организацию и проведение турнира, была исключена. УЕФА должен объявить о своём решении официально на заседании, которое состоится в Ньоне завтра, 10 октября,. Подчёркивается, что от того, как страны защитят свои заявки на этом заседании, зависит финальное решение этой спортивной организации.