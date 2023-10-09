Глушаков высказался о будущем Абаскаля

«Будущее Абаскаля? Слушайте, я не руководитель клуба, моё мнение ничего не решает. Но я думаю, что сейчас нет смысла что-то менять и до зимы нужно оставить всё как есть. В каждой команде бывают какие-то передряги. Сейчас видно, что у Абаскаля идёт ротация состава: кто-то его разочаровал, кто-то не показывает желаемой игры. Возможно, тренер ищет момент, чтобы построить новую команду. Видно, что он амбициозный и ничего не боится. Все команды проигрывают, но сейчас не проиграли ЦСКА в таком матче», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.