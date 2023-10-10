Лапочкин поддержал главу РПЛ, раскритиковавшего экспертную комиссию РФС

«Александр Александрович очень опытный чиновник, все видит, сам играл в футбол, все понимает. Это уже накипело. Ясно, что решения экспертно-судейской комиссии удивляют уже весь сезон. Точка кипения достигнута, поэтому я его понимаю. С точки зрения скандалов, их стало меньше. Какие-то улучшения есть, мы видим, что кто-то похудел, кто-то стад двигаться быстрее, но именно экспертные решения вызывают удивление», — заявил Лапочкин.