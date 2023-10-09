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Ветеран ЦСКА назвал дерби со «Спартаком» тягомотиной

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что ему не понравилось качество игры в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».

Ветеран ЦСКА назвал дерби со «Спартаком» "тягомотиной"
© globallookpress.com

По его словам, центральный матч тура напоминал ему игру ветеранов.

«Игра была интересная для зрителей, потому что было забито много мячей, но мне она не понравилась. Тягомотину развели какую-то в первом тайме, вообще не двигались футболисты, как будто ветеранский матч какой-то, даже публика на стадионе начала возмущаться и свистеть. Потом встрепенулись, обменялись голами, чуть-чуть игра обострилась, стали побыстрее двигать мяч по полю. Но за весь матч так ни одного острого прохода по флангу, никаких обостряющих передач, ничего не было! У нас Файзуллаев оказался лучшим игроком матча, хотя всего два раза с мячом по полю пробежал с дриблингом. Никто никуда не бежит, никто никого не обыгрывает, только пасы назад и поперек!» — заявил Пономарев.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

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