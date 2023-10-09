Ветеран ЦСКА назвал дерби со «Спартаком» "тягомотиной"

«Игра была интересная для зрителей, потому что было забито много мячей, но мне она не понравилась. Тягомотину развели какую-то в первом тайме, вообще не двигались футболисты, как будто ветеранский матч какой-то, даже публика на стадионе начала возмущаться и свистеть. Потом встрепенулись, обменялись голами, чуть-чуть игра обострилась, стали побыстрее двигать мяч по полю. Но за весь матч так ни одного острого прохода по флангу, никаких обостряющих передач, ничего не было! У нас Файзуллаев оказался лучшим игроком матча, хотя всего два раза с мячом по полю пробежал с дриблингом. Никто никуда не бежит, никто никого не обыгрывает, только пасы назад и поперек!» — заявил Пономарев.