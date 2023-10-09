Булыкин назвал три ключевых аспекта в борьбе за выживание в РПЛ

«Когда в команде нет топ-игроков и не хватает мастерства, для того, чтобы спокойно себя чувствовать в РПЛ необходимо справляться с психологическим и физическим давлением. Сами футболисты в таких ситуациях чаще ошибаются, поэтому тем, кто находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание, всегда тяжело. Здесь можно выигрыавть только за счет сумасшедшей самоотдачи, физической готовности и удачи. Вот за счет этого и можно будет спастись от вылета, для них каждая игра сродни битве за выход в финал. Кому повезет больше — мы увидим ближе к концу сезона», — заявил Булыкин.