В «Локомотиве» со следующего сезона возродят вторую команду

По информации источника, решение было принято буквально на днях, в 2024 году вторая команда железнодорожников будет возрождена и начнёт выступать в системе российского футбола. Отмечается, что на данном этапе нет окончательного решения по названию данной команды, но среди вариантов фигурирует и «Казанка». Официально о возрождении команды должно быть объявлено в ближайшее время.