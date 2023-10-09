Дьяков призвал бойкотирующих фанатов вернуться на трибуны
Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков прокомментировал отсутствие активных фанатов на дерби «Спартак» — ЦСКА (2:2).
«Отсутствие активных фанатов на таких матчах сказывается на атмосфере. Да, это не та атмосфера, которая была несколько лет назад и к которой все привыкли. Поэтому хочется, чтобы активные фанаты поскорее вернулись на трибуны, их не хватает», — цитирует Дьякова Legalbet.
На матче между «Спартаком» и ЦСКА присутствовали 25 240 зрителей. Незадолго до начала игры в пресс-службе красно-белых сообщали, что было реализовано около 30 тысяч билетов.
Активные фанаты клубов РПЛ бойкотируют все матчи, где необходимо наличие карты болельщика (Fan ID). Закон о его необходимости на играх РПЛ и Суперфинала Кубка России вступил в силу с начала 2023 года на всех стадионах.
Встреча «Спартак» – ЦСКА завершилась ничейным исходом со счетом 2:2. За красно-белых голами отметились Квинси Промес (39-я минута) и Хесус Медина (90+6 минута), за армейцев – Милан Гайич (дубль, 31 и 60 минуты).