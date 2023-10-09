Смородская посчитала, что Юран сильно переоценен

«Юран — средний тренер. В жизни за него не заплатила бы такие деньги» — Ольга Смородская
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «Матч ТВ» назвала Сергея Юрана средним тренером и заявила, что она бы в жизни не заплатила неустойку в 200 миллионов, прописанную в его контракте с «ПАРИ НН».
Ранее председатель совета директоров «ПАРИ НН» Дмитрий Кондратов сообщил «Матч ТВ», что в контракте Юрана с клубом прописана неустойка за досрочное расторжение контракта в размере 200 миллионов рублей.
— 200 миллионов компенсация за Юрана? Господи! Да я бы в жизни за Юрана такие деньги не заплатила бы! Это тренер очень среднего уровня. Компенсация за него должна быть максимум 2–3 миллиона. Вы меня поразили информацией про 200, — сказала Смородская «Матч ТВ».
«ПАРИ НН» под руководством Юрана идет на пятом месте в таблице МИР Российской премьер лиги (РПЛ) после 11 ти туров. В следующем матче команда из Нижнего Новгорода 22 октября сыграет на выезде со «Спартаком».