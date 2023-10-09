Смородская посчитала, что Юран сильно переоценен

— 200 миллионов компенсация за Юрана? Господи! Да я бы в жизни за Юрана такие деньги не заплатила бы! Это тренер очень среднего уровня. Компенсация за него должна быть максимум 2–3 миллиона. Вы меня поразили информацией про 200, — сказала Смородская «Матч ТВ».