Широков: Абаскаля увольняют уже год, а он все держится

«Абаскаля увольняют, мне кажется, уже год, а он всё держится. Нельзя же по нескольким матчам делать какие-то далеко идущие выводы. Вроде всё неплохо было. Бывают спады у всех команд, всё будет зависеть от того, как они это преодолеют», — приводит слова Широкова «РИА Новости».