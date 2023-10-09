Руни близок к тому, чтобы стать новым главным тренером команды из Англии

Английский тренер Уэйн Руни находится в шаге от того, чтобы стать новым главным тренером «Бирмингем Сити», выступающего в Чемпионшипе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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По информации источника, Руни должен прийти на смену Джону Юстасу, который был уволен с поста главного тренера команды сегодня, 9 октября.

Напомним, вчера, 8 октября, 37-летний специалист покинул американский «Ди-Си Юнайтед», в котором он работал с 12 июля 2022 года.