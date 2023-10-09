Карпин заявил, что «Краснодар» забил «Ростову» из офсайда

«Прошло больше суток уже и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный вне игры, или мне опять кажется?!



Как думаете, в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же? (прикрепляет скриншот решения ЭСК, где сказано, что гол в ворота «Ростова» в одном из прошлых матчей засчитан ошибочно)», — написал Карпин в своём телеграм-канале.