Болбой «Спартака» толкнул защитника ЦСКА Гаича, мешая тому взять мяч
Болбой «Спартака» толкнул защитника ЦСКА Милана Гаича, помешав футболисту взять укатившийся за пределы поля мяч.
Инцидент произошёл во время игры 11-го тура Российской Премьер-Лиги, которая состоялась в воскресенье, 8 октября. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Отметим, что Гаич оформил дубль, а красно-белые забили свой второй гол уже в компенсированное время усилиями экс-хавбека ЦСКА Хесуса Медины.
Соцсети
Соцсети
Соцсети
ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27). В матче 12-го тура «Спартаку» играть с «Пари НН», а ЦСКА встретится с «Рубином».
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