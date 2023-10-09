Болбой «Спартака» толкнул защитника ЦСКА Гаича, мешая тому взять мяч

Инцидент произошёл во время игры 11-го тура Российской Премьер-Лиги, которая состоялась в воскресенье, 8 октября. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Отметим, что Гаич оформил дубль, а красно-белые забили свой второй гол уже в компенсированное время усилиями экс-хавбека ЦСКА Хесуса Медины.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27). В матче 12-го тура «Спартаку» играть с «Пари НН», а ЦСКА встретится с «Рубином».