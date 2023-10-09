Двое футболистов пропустят октябрьские матчи сборной России

Футболисты Глушенков и Карпукас пропустят октябрьские матчи сборной России
Полузащитник Артем Карпукас и нападающий Максим Глушенков по медицинским причинам не примут участия в товарищеских матчах сборной России по футболу против команд Камеруна и Кении. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Оба игрока на клубнов уровне представляют московский "Локомотив".
"Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведенного дополнительного обследования принято решение отпустить игрока в расположение клуба. Что касается Артема Карпукаса, то по согласованию с футбольным клубом "Локомотив" по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор", - заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.