Двое футболистов пропустят октябрьские матчи сборной России

"Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведенного дополнительного обследования принято решение отпустить игрока в расположение клуба. Что касается Артема Карпукаса, то по согласованию с футбольным клубом "Локомотив" по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор", - заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.