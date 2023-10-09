Экс-игрок «Динамо» рассказал, чего не хватило в матче «Спартака» и ЦСКА

«Отсутствие активных фанатов на таких матчах сказывается на атмосфере. Я уже немного привык, что фанатские трибуны не забиваются. Это уже не первое дерби без активной поддержки.



Да, это не та атмосфера, которая была несколько лет назад и к которой все привыкли. Поэтому хочется, чтобы активные фанаты поскорее вернулись на трибуны, их не хватает», — сказал Дьяков.