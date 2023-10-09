Экс-тренер «Спартака» оценил перспективы Абаскаля после ничьей с ЦСКА

«Да, можно сказать, что эта ничья спасла Абаскаля от увольнения. Думаю, что в случае поражения у него были бы проблемы, так что здорово, что ребята включились и благодаря голу в концовке матча с ЦСКА отсрочили отставку испанского специалиста», — заявил Гладилин.