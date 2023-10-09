Нападающий сборной России снялся в видео с дельфинами перед матчем с Камеруном

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На видео Соболев позирует на фоне прыгающих дельфинов в Москвариуме. Игрока прозвали дельфином за то, что он часто использует нырки на поле. Сам нападающий постоянно шутит на эту тему.

Игра состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве и станет первым за последние два года матчем национальной команды на российском стадионе. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.