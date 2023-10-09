Ветеран ЦСКА назвал сильные стороны «Краснодара»

«Сыграно всего 11 игр, еще рано говорить о «Краснодаре» как о претенденте на чемпионство. Они выигрывают матчи за счет хорошего движения, но думаю, что ближе к зиме выдохнутся и устанут, их серия без поражений рано или поздно завершится. При этом у «Краснодара» очень интересные ребята играют в атаке, бегут вперед, используют дриблинг. Хорошие атаки по флангам проходят иногда, прострелы-подачи, на них интересно смотреть», — заявил Пономарев.